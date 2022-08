Nzola è deciso e Gotti se lo coccola: “È forte, deve solo fissare la fiducia. Sono contento, ma siamo distanti dal nostro potenziale”

Parte con il piede giusto il campionato dello Spezia, che vince al Picco contro l’Empoli grazie ad un guizzo di M’Bala Nzola, che batte Vicario con un tracciante di destro. “M’Bala è forte, a prescindere da chi sia l’allenatore” – spiega in conferenza stampa mister Luca Gotti, che sin da subito ha creduto nelle qualità dell’angolano -. “Ora deve fare il passaggio fondamentale, fissare la fiducia, cristallizzarla, ma in sé stesso. Questo tipo di consapevolezza ti permette di passare sopra al fatto che magari ogni tanto non segni. Devi dare continuità di prestazione, e oggi ha avuto una prestazione importantissima. Deve capire i suoi mezzi”.

