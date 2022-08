Nzola parla da leader: “Dopo il gol siamo rimasti compatti. Pensiamo solo a giocare e salvarci”

Mattatore della serata per quel gol ma anche trascinatore della squadra, è un Mbala Nzola raggiante e consapevole di poter scrivere un’altra storia: “Sono contento perché la squadra ha giocato bene, siamo rimasti compatti, ho fatto gol, sono felice, ma ancora di più per la gioia di tutto il gruppo – ha detto ai microfoni di Dazn – Mentalmente sono tranquillo, concentrato su quello che devo fare in campo, fisicamente mi sento bene, sto lavorando bene, voglio andare avanti così.

Come iniziare un’annata col piede giusto ma siccome è il lavoro di tutti i giorni a fare la differenza, il discorso bisogna farlo iniziare dal principio: “Questa estate ho lavorato, volevo farmi trovare subito pronto e sono felice di questo avvio. Dicono che lotteremo fino all’ultimo per non retrocedere? Noi pensiamo a giocare e a fare del nostro meglio, non dobbiamo pensare a quello che dicono o succede fuori dal campo. L’obiettivo è quello di giocare sempre al massimo e salvarci, non può essere altrimenti. Avanti così“

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com