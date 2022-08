Penale alla Riviera Trasporti, il sindacato USB non ci sta

Sanremo. Scrive il Coordinatore USB di Riviera Trasporti Alessandro Capitini: «Presidente (della Provincia ndr) Claudio Scajola, anche noi come lavoratori sono anni che chiediamo il rispetto delle nostre vite e delle nostre famiglie ma invano. Sono anni che nonostante tutto e tutti lavoriamo in condizioni a volte penose e che viviamo giornalmente i problemi di Riviera Trasporti, problemi che le ricordo non abbiamo fatto noi e che ci inseguono tutti i giorni».

Continua la nota stampa «I suoi predecessori durante le riunioni negli uffici della provincia dicevano di avere piena fiducia in quello che faceva chi gestiva questa società: e adesso? Noi non possiamo dimenticare e se siamo in queste condizioni bisogna trovare i responsabili e punirli. Sarebbe giusto multare RT se le cose fossero andate sempre bene ma non è così. Ci toglie delle risorse e non da giustizia a questa situazione. Noi in primis attendiamo delle risposte e vorremo continuare a dare il giusto servizio e lavorare più sereni».

» leggi tutto su www.riviera24.it