Ponte Morandi, altro che revoca della concessione ai Benetton: lo Stato ha comprato da loro e ora fa i lavori mai eseguiti

Liguria. Oggi, 14 agosto, non si può non ricordare l’anniversario del crollo del ponte Morandi. Chi scrive, ovviamente per quel che conta, sente il bisogno di ribadire alcuni concetti pur espressi di recente, ma che assumono un significato particolare alla luce delle celebrazioni in ricordo della tragedia e delle vittime.

Celebrazioni doverose, per carità, ma tante buone energie andavano forse accompagnate da più severi inviti ad Autostrade per l’Italia affinché faccia di più per ridurre i cantieri, per la sicurezza, soprattutto torni al metodo del transito gratuito anziché introitare ogni giorno un mare di soldi affidandosi all’escamotage del cashback che calcola i ritardi nei tempi di percorrenza e va comunque attivato. Se poi uno per sfuggire alle trappole dei cantieri scende sull’Aurelia e impiega tre ore per arrivare a casa, fatti suoi.

