Rapallo: incidente a San Michele con tre feriti

Questa mattina a San Michele di Pagana incidente lungo la provinciale 227. E’ intervenuto il 118 con Tango 2, la Croce Verde e la Croce Rossa di Santa Margherita Ligure. Sono stati coinvolti tre veicoli; tre i feriti, uno inizialmente in codice rosso poi rientrato come gli altri due in codice giallo. Tutti trasferiti al pronto soccorso di Lavagna. Tempestivo intervento della polizia municipale di Rapallo che ha ricostruito la dinamica dell’incidente e deviato i veicoli sulla via Aurelia fino a che non è stato possibile rimuovere i veicoli, bonificare la carreggiata e riaprire il traffico.

