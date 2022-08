Rapallo: stasera a Montallegro messa di mezzanotte; costo funivia 4.880 euro

Domani la Chiesa cattolica celebra la solennità dell’Assunzione. A Rapallo presso il santuario di Montallegro i festeggiamenti iniziano oggi. Segnaliamo alle 22 un concerto di campane a cura dell’Associazione Campanari Liguri e alle 23 una fiaccolata lungo il Viale del Pellegrino. Alle 24 messa solenne celebrata da don Matteo Prettico. La funivia funzionerà in via straordinaria dalle 21 alle 01 e il servizio costa al Comune (determina pubblicata all’albo pretorio) 4.880 euro; i passeggeri dovranno pagare il biglietto. Ricordiamo che da mezzanotte scatta l’allerta gialla per temporali.

» leggi tutto su www.levantenews.it