Sanremo, cittadine puliscono piazza San Donato a Verezzo: «Costrette a intervenire direttamente»

Sanremo. Angela Scarella, anche a nome di altre donne di frazione Verezzo località San Donato, scrive quanto segue all’attenzione dell’amministrazione comunale: «Vorremmo scusarci pubblicamente con l’amministrazione comunale, ed in particolare con gli uffici preposti a sovrintendere alla pulizia del di vie e piazze, perché ci siamo permessi di sostituirci ad un servizio pubblico dovuto (a cittadini e contribuenti), provvedendo autonomamente alla pulizia della piazza di San Donato. Detto servizio una tantum era stato richiesto in occasione della ricorrenza dei festeggiamenti patronali che si svolgono nei primi 10 giorni di agosto e che consistono in celebrazioni religiose e svaghi popolari».

Prosegue la mail: «Avevamo, per tempo, fatto la domanda agli uffici competenti seguendo l’iter burocratico che ci era stato indicato (leggasi PEC), per la richiesta della pulizia ma, malgrado i successivi solleciti telefonici e le assicurazioni in merito, il 6 agosto, essendo la piazza ancora piena di erbacce, ci siamo viste costrette ad intervenire direttamente provvedendo ad estirparle e a spazzare il selciato da cartacce, foglie e detriti vari. Speriamo che la nostra iniziativa rimanga un fatto isolato, e che altri cittadini non debbano e non vogliano seguire il nostro ‘cattivo esempio’. Per documentazione inviamo alcune foto per illustrare lo stato dei luoghi prima e dopo il nostro intervento di pulizia».

