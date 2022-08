Tende in spiaggia a Voltri, interviene la polizia locale. Fontana: “Situazione critica”

Genova. “Situazione critica sulla spiaggia. Il week-end a ridosso del Ferragosto crea problemi maggiori sulla gestione della sicurezza lungo l’arenile voltrese” scrive sulla propria pagina Facebook, Lorella Fontana presidente del municipio Ponente.

E prosegue: “Stiamo facendo il massimo, in costante contatto con la Polizia Locale, in queste settimane in una situazione purtroppo compromessa e fuori controllo da troppi anni. Il nostro impegno è che da settembre saremo volti a lavorare per risolvere strutturalmente il problema per la prossima estate. Si ringraziano gli agenti delle pattuglie PL per la loro collaborazione ed il Comando”.

