Ancora Gotti: “Per Dragowski parla la sua storia, sul mercato abbiamo le idee molto chiare”

Lo Spezia vince anche la prima di campionato, bissando il successo in Coppa Italia della scorsa settimana. Una partita complicata, che ha vissuto più fasi, come racconta nel post match il tecnico delle aquile Luca Gotti: “Qualche pallone di troppo è passato ma i due tempi sono stati diversi. Nel primo tempo c’è stata una partita giocata nelle due metà campo con vivacità, che ha alzato i toni a cui non siamo ancora abituati. Abbiamo pagato un po’ fisicamente e ci siamo abbassati un po’ troppo, senza però rilanciare, come sarebbe stato lecito pensare”.

Ma lo Spezia brilla anche con i suoi singoli, con uno Nzola e un Dragowski in più, tra i protagonisti assoluti della gara: “Nzola è un ragazzo al quale tutti vogliono bene, ha sofferto da solo e si è penalizzato più del dovuto. Dragowski ha un passato e una storia che parlano per lui. È un portiere di affidabilità e a tutti ha dato queste sensazioni. Mercato? Mi aspetto di portare al 100% chi ho a disposizione, come Ekdal, Maldini e Kovalenko. Poi con la società abbiamo idee chiare su cosa fare”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com