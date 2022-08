Genovs. Un’auto si è ribaltata intorno alle 14 di oggi in via del Peralto al Righi. Tutti gli occupanti sono rimasti feriti anche se in modo non grave. Tra loro due bambini che sono stati portati in codice giallo all’ospedale Gaslini.

Sul posto oltre ai soccorso (quattro le ambulanze inviate dal 118 oltre all’automedica golf 1) anche i vigili del fuoco e la polizia locale.

