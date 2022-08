Genova. Blitz ambientalista questa mattina all’ora di pranzo all’acquario di Genova affollato di turisti per il Ferragosto.

Aclcuni attivisti del movimento non violento di disobbedienza civile che si batte per dire no alle centrali a carbone e per la salvaguardia della tenuta sociale e climatica del Paese, ha fatto scrivengo alcuni slogan sulle vasche dei delfini tra cui ‘No Gas no Carbone’.

» leggi tutto su www.genova24.it