Bourabia giganteggia a centrocampo: “Era importante partire bene, siamo in crescita. Gotti vuole ci vuole compatti e veloci”

Tra i protagonisti della vittoria dello Spezia contro l’Empoli c’è sicuramente Mehdi Bourabia, un gigante nel centrocampo delle aquile nella prima vittoria della stagione in campionato: “Sapevamo che era importante iniziare con una vittoria in casa, che lo rendeva ancor più importante. Abbiamo fatto tutto ciò di cui avevamo bisogno per vincere. Mi sento bene, stiamo crescendo e dobbiamo continuare su questa strada. Stiamo bene, abbiamo fatto due vittorie in fila ma dobbiamo lavorare”, spiega nel post partita l’ex centrocampista del Sassuolo.

Ma la crescita di questo Spezia è merito anche di mister Luca Gotti, che sin dall’inizio ha introdotto concetti semplici e chiari, utili a far carburare la squadra: “È un allenatore con più esperienza, che chiede cose diverse dagli altri. La sua filosofia ci vuole compatti per ripartire veloce, cosa che corrisponde alle caratteristiche della squadra”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com