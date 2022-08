“Calci, pugni e una pistola in bocca”: Brumotti aggredito a Los Angeles

Los Angeles. Nuova aggressione (l’ennesima) ai danni di Vittorio Brumotti. Il celebre biker e presentatore savonese è stato picchiato e rapinato in pieno giorno a Los Angeles, negli Stati Uniti, dove Brumotti si trova in vacanza insieme alla fidanzata Annachiara Zoppas e alcuni amici.

“Stavo girando dei video con la bici sulla Pacific, la via principale della costa – ha affermato il conduttore ligure in un video pubblicato sul sito di Striscia la Notizia – e in lontananza vedo due ragazzi che si stanno picchiando. Decido di allontanarmi, di cambiare strada, ma poco dopo mi accorgo che ci sono quattro persone che mi seguono in bici. Mentre cerco di allontanare un mio amico e Annachiara mi colpiscono in testa con il calcio di una pistola, mi buttano per terra, mi riempiono di calci e pugni, mi mettono un’altra pistola in bocca e mi levano l’orologio e lo zaino. Poi si girano verso Annachiara: io cerco di reagire, ma ero mezzo svenuto. Loro a quel punto decidono di scappare, lanciano via una delle pistole, che poi trovo io”.

