E’ morto Franco Ardoino, storico proprietario del ristorante Europa

Genova. E’ morto nella notte Franco Ardoino, storico proprietario del ristorante Europa in galleria Mazzini, il ristorante dei vip ai cui tavoli da decenni pranzano politici, calciatori e imprenditori.

Ad annunciare la scomparsa le figlie Cristina e Diletta in un lungo e commosso messaggio su facebook: “Mio papà Franco Ardoino ci ha lasciato e ha portato tutta la sua energia via con se ..in un altro posto per noi non raggiungibile. Non ti vedremo più papi, non sentiremo più le tue molte idee vulcaniche che si susseguivano in un tempismo ritmico e sempre entusiasta. Le porterai con te le tue beneficenze, le tue battaglie per rendere il mondo un posto migliore, per aiutare chi non poteva farlo da solo”.

