Ferragosto, festa in spiaggia a Varazze all’insegna di musica e allegria

Varazze. In centinaia, giovanissimi, hanno festeggiato, domenica 14 agosto, il Ferragosto 2022 sulla spiaggia del Solaro di Varazze, in un pomeriggio all’insegna della musica e dell’allegria, in un’atmosfera di ritrovato senso di compartecipazione sociale comunitaria, ben coordinata dal personale della Cooperativa “Solaro Beach”.

“Una festa – si legge in una nota – organizzata secondo i crismi dell’educazione che fa onore all’organizzazione e soprattutto a loro, i moltissimi partecipanti che hanno ballato in sincronia con il complesso ‘Dy Barta’, che da una pedana improvvisata hanno catalizzato l’attenzione e la simpatia dell’intero rione del Solaro”.

