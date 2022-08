Dalla Guardia Costiera Direzione Marittima di Genova

Nel lungo weekend di Ferragosto, la Direzione Marittima della Liguria – Guardia Costiera ha rafforzato i propri assetti operativi, assicurando la vigilanza ed il soccorso in oltre 12.800 Km quadrati di mare, per garantire un tranquillo ferragosto a tutti coloro che hanno affollato, in questi giorni, le spiagge e il mare

della Liguria.

