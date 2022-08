Albenga/Cairo. Proseguono senza sosta le operazioni di bonifica a seguito degli incendi avvenuti a Cairo nella giornata di ieri e nell’entroterra albenganese sabato 6 agosto.

In Valbormida, due squadre dei vigili del fuoco e i volontari della protezione civile sono ancora al lavoro per spegnere il rogo divampato a seguito di un incendio scaturito da un furgone (che avrebbe preso fuoco per cause ancora in via di accertamento).

» leggi tutto su www.ivg.it