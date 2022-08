Linda Cerruti e Costanza Ferro, bronzo europeo nel duo tecnico

Roma. Linda Cerruti e Costanza Ferro, tra le coppie più affiatate e longeve del sincro italiano, compagne di club nella Marina Militare e nella Rari Nantes Savona, vent’anni in acqua insieme, amiche anche fuori dalla piscina, conquistano il bronzo nel duet tech e per Linda è la medaglia europea numero 21 in dieci anni.

A differenza dei Mondiali, le routine tecniche non prevedono preliminari. Finali dirette quindi. Meglio soprattutto per Linda Cerruti e Costanza Ferro, che coprendo l’intero programma, così faticano un po’ meno. I pre swimmer che introducono le gare sono gli azzurri della Nazionale B; Arianna Di Lecce in coppia con Giulia Vernice ed Elisa Cicchetti insieme a Edoardo Fantoni (76.4119 nel mixed).

