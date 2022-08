Liguria. Allerta gialla di Ferragosto in Liguria dove la protezione civile ha diramato un avviso per temporali fino alle 14 oggi a causa di un affondo instabile causato da una saccatura atlantica.

I meteorologi di Limet prevedono per oggi instabilità diffusa con possibili rovesci a sfondo temporalesco, in mattinata sul centro-levante ed in serata sul ponente.

