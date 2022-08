Genova. Per chi a causa del meteo incerto non ha programmato la grigliata all’aperto ecco qualche idea per trascorrere il Ferragosto tra sagre, feste e cultura.

A Bavari in via alla Chiesa San Giorgio la Croce Azzurra organizza la quarantaquattresima edizione della sua tradizionale sagra di Ferragosto. Potremo assaggiare tante specialità e i famosi ravioli fatti a mano dalle abilissime cuoche e non mancherà il buon vino e le migliori birre.

» leggi tutto su www.genova24.it