Rapallo: festa di Nostra Signora dell’Assunta a Santa Maria

Atti conclusivi per le solennità in onore di Nostra Signora dell’Assunta, attorno alla parrocchia di Santa Maria del Campo a Rapallo. Sono stati cinque giorni impegnativi per gli 80 volontari impegnati in un’organizzazione che è stata perfetta, soprattutto nella gestione degli stand gastronomici: tanto che la festa è conosciuta anche come Sagra dell’Asado. Gli stand gastronomici, con una capienza di diverse centinaia di posti, hanno aperto ogni sera alle 19. A Ferragosto apertura diurna dalle 12 alle 14; apertura serale degli stand dalle 19 alle 23.

Le celebrazioni religiose sono iniziate sabato 6 agosto. Domenica 14 c’è stata la Messa Solenne celebrata da mons. Giampio Devasini. Oggi, lunedì 15 agosto, diverse funzioni religiose, a partire dalle 8, con i sacerdoti giunti dalle parrocchie vicine e anche da Genova. Alle 12 sparata di mortaretti a cura del Comitato fuochi Santa Maria. Alle 20.45 processione con i Crocefissi dell’Arciconfraternita di N.S. del Suffragio. L’arca con la Vergine Patrona, anch’essa in processione, alle 22 sarà salutata al rientro in chiesa dalla tradizionale sparata di mortaretti liguri. Alle 23 spettacolo pirotecnico della ditta Pirotecnica Cavour di Nola (Napoli).

