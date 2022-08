Riaperta la caccia di selezione al capriolo, OSA: “Autorizzati a sparare nei boschi con visibilità di poche decine di metri”

Liguria. A partire da oggi, lunedì 15 agosto (e fino al 29 settembre), via libera da Regione Liguria alla caccia di selezione al capriolo maschio.

L’Osservatorio Animalista Savonese (OSA), in una nota, fa sapere che “i cosiddetti ‘selecontrollori’ armati di fucili con gittate efficaci di oltre mezzo chilometro, sono autorizzati a sparare pallottole micidiali in boschi in cui la visibilità è di poche decine di metri a causa del folto fogliame. Per giunta in giornate della settimana, come il giovedì e, soprattutto, il sabato (oltre al lunedì), in cui cittadini evidentemente ritenuti di serie ‘b’ come escursionisti, cercatori di funghi, biker e turisti, amerebbero passeggiare senza pericolo”.

