Albenga. Si erano appostati strategicamente, in modo tale da monitorare l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine, i due marocchini che – in concorso con un complice (autore materiale del reato) – sabato scorso hanno preso parte ad un furto avvenuto in una spiaggia di Albenga.

Al momento del fatto, all’interno dello zaino erano presenti due telefoni del valore di 500 e 400 euro e un paio di occhiali da vista dal valore di 130 euro.

» leggi tutto su www.ivg.it