Sampdoria, sconfitta dal VAR

Genova. L’amaro in bocca per il misfatto perpetrato ai danni della Samp, con l‘annullamento di una rete, attraverso un richiamo al VAR, al di fuori di ogni logica, dovrebbe imporre a chi di dovere un’ampia riflessione sull’utilizzo di una tecnologia, nata per cercare di abolire l’errore umano e che ora invece, riesce a malapena a ridurre.

L’impatto del VAR, non appena istituito, era apparso miracoloso, perché le regole erano ferree (esempio il tocco di mano in area, volontario o meno, era rigore), ma poco gradito alle ‘grandi’ (che vedevano scemare i vantaggi della sudditanza psicologica) e agli stessi direttori di gara (sminuiti dalle chiamate davanti allo schermo, attestanti le sviste).

