Liguria. Non apparteniamo alla corrente entusiasta che parla di una forte, solida e strutturale ripresa del turismo, del “tutto completo e peccato non avere più camere”, di un futuro ormai radioso per l’intero comparto.

Un po’ è un’opinione nostra, un po’ ci aiutano pareri di persone competenti e pure qualche numero aiuta a inquadrare meglio il discorso.

» leggi tutto su www.ivg.it