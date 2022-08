Varazze, Nostra Signora Assunta ha benedetto le vie della città

Varazze. Una processione molto partecipata, in tono quasi di pellegrinaggio, ha portato la Cassa Processionale di “Nostra Signora Assunta in Cielo” lungo le vie del Borgo di Varazze, nella serata di domenica 14 agosto 2022, accompagnata dalle preghiere e dai canti tradizionali dedicati alla Madre di Dio, con la partecipazione della Banda Musicale “Cardinal Cagliero”.

Un percorso ricco di suggestione, “nella consapevolezza del momento difficile che l’Europa sta attraversando”, come ha spiegato don Claudio Doglio nella sosta in piazza S. Ambrogio, prendendo lo spunto dalla “invocazione cateriniana a fame, peste et bello, libera nos Domini”, per ricordare ciò che sta accadendo a poca distanza da noi, dove si muore ogni giorno, ogni ora e ogni minuto, per la cecità e la forza bruta che incatena l’uomo ai suoi peggiori istinti, mentre la siccità porta con sé le inevitabili carestie e la peste già la conosciamo con la pandemia del Covid.

