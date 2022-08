Agosto, torna il cinema in Piazza Europa

Prosegue la competente scelta di pellicole (passateci il termine…a noi piace molto in era digitale..) anche per il mese di agosto all’Arena Piazza Europa.

Studio Ghibli

Dopo i mesi di giugno e luglio scoppiettanti, densi di programmazione di titoli importanti della scorsa stagione, eccoci ora alla proposta, non meno significativa, di titoli per il mese di agosto-settembre. Si partetrentasei anni dopo, Maverick riprende servizio in un film che omaggia gli anni Ottanta e i suoi interpreti., la sua ascesa e il suo successo, che gli hanno permesso di diventare una delle icone del panorama culturale americano, spazzando via anche parte dell’innocenza del tempo. Straordinario , un capolavoro assoluto,Vincitore del Premio Oscar per il Miglior Film d’Animazione e dell’Orso d’oro al Festival di Berlino.Il capolavoro di Fritz Lang, tratto da un romanzo scritto da sua moglie, torna sul grande schermo . Il film è tra le opere simbolo del cinema espressionista ed è universalmente riconosciuto come modello di gran parte del cinema di fantascienza moderno.a storia di due scienziati francesi, Katia e Maurice Krafft, che hanno intrapreso diversi viaggi per filmare i vulcani attivi tra gli anni ’70 e gli anni ’80. Uno spettacolo unico mai visto al Cinema.diretto da Ridley Scott, segue la storia della famiglia Gucci, , tra fama, genialità, momenti difficili A interpretare il noto imprenditore italiano,invece veste i panni didedicata ai capolavori dello. La rivista Empire ha inserito Principessa Mononoke nella lista dei cinquanta migliori film d’animazione di sempre.il nuovo, atteso, film di David Cronenberg.. Il regista canadese torna dietro la macchina da presa a distanza di otto anni dall’ultimo lavoro con un film che riannoda i fili di alcune delle sue tematiche preferite, proiettando in un inquietante futuro post apocalittico. Protagonista sulla scena, ancora una volta, Viggo Mortensen, suo attore feticcio, nei panni dell’artista e performer Saul Tenser. Nel cast anche Lea Seydoux nel ruolo della sua partner artistica e compagna Caprice, e Kirsten Stuart, nel ruolo di una burocrate che incrocerà la sua strada con i due artisti.Il film ha debuttato in Giappone nel 1984 e ha contribuito alla fondazione dellonel 1985. Nausicaä della Valle del Vento ha influenzato generazioni di artisti.Si dice che ogni investigatore abbia un crimine che lo perseguita, un caso che lo ferisce più degli altri, senza che lui ne sappia necessariamente il motivo. Per Yohan quel caso è l’omicidio di Clara. Prendendo spunto da una storia vera, Moll realizza un giallo ideologico sul femminicidio, Dai ritmi non altissimi, quasi a voler ascoltare una voce che ha bisogno di tempo per essere compresa. Mercoledi 31 agosto uno dei grandi successi della stagione .A vestire i panni del “Re del Terrore”, il ladro più affascinante e spietato di tutti i tempi è Luca Marinelli , mentre Miriam Leone e Valerio Mastandrea interpretano rispettivamente l’affascinante Eva Kant e il determinato ispettore Ginko.a 30 anni dalla prima uscita, quello che a prima vista potrebbe apparire come uno dei lavori più scanzonati del maestro dell’anime giapponese ma che al contrario rappresenta la perfetta cartina di tornasole per cogliere alcuni temi portanti della sua poetica.Il nuovo film del regista francese Philippe Le Guay (Le donne del 6^ piano, Molière in bicicletta) che realizza un thriller dal tema tanto aspro quanto contemporaneo. A Parigi, Simon ed Hélène (Jérémie Renier e Bérénice Bejo) decidono di vendere una cantina nello stabile dove abitano. Un uomo dal passato torbido (François Cluzet) l’acquista e ci va a vivere senza dire niente a nessuno. Piano piano la sua presenza sconvolgerà la vita della coppia.un ulteriore tassello, nel mosaico che il regista giapponese offrendo la abituale ma sempre fenomenale panoramica sui paesaggi e personaggi da sogno (il film realizzato in maniera tradizionale è visivamente impressionante). La Rassegna in Piazza Europa si chiudeIl film è tratto dall’omonimo romanzo di Luigi Malerba .Tra appetiti profani e sacri languori, militi sgangherati e poveri cristi, un racconto sulla libertà, la fame, il sesso e il potere.che rievoca il processo per plagio al drammaturgo e poeta Aldo Braibanti interpretato da Luigi Lo Cascio Elio Germano. In favore di Braibanti intervennero Pier Paolo Pasolini, Elsa Morante, Alberto Moravia, Umberto Eco, Marco Pannella, Cesare Musatti, Dacia Maraini. Tutti i loro appelli caddero nel vuoto.