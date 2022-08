Asl3, alla Fiumara boom di accessi diretti per l’ambulatorio ostetrico del sabato

Genova. Sono già oltre cinquanta le donne che si sono rivolte al nuovo ambulatorio ostetrico del sabato in accesso diretto attivato da Asl3 presso il Palazzo della Salute di Fiumara.

Il servizio, nato per rispondere alle problematiche della donna e della puerpera, in particolare su temi legati all’allattamento, ma non solo, è risultato particolarmente gradito alle famiglie sia per la formula – senza prenotazione – sia perché attivato nel fine settimana, in modo che eventuali problemi emergenti possano essere presi in carico subito e non rimandati ad un accesso ambulatoriale il lunedì successivo.

