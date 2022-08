Calciomercato, proseguono i movimenti anche in Seconda Categoria: nuovo allenatore per il Murialdo, il Pallare svela l’intera rosa

Borgio Verezzi/Pallare/Murialdo. La Prima Categoria chiama, la Seconda risponde presente. Non si conosce ancora la data di inizio dell’ultimo livello del dilettantismo savonese, ma alle squadre che ne fanno parte sembra importare davvero poco o nulla.

Al confine, sempre in Valle, ecco poi il Murialdo che, dopo la retrocessione “formale” rimediata durante la scorsa stagione, ha scelto di cambiare. Spazio dunque ad un nuovo direttivo tecnico, un organigramma il quale vede Ivo Castello nelle vesti di allenatore con Matteo Barlocco nel ruolo di vice. Entrambi hanno un passato da giocatori proprio del Murialdo.

Infine a presentare due volti nuovi è stato il solito Borgio Verezzi, società confermatasi scatenata sul fronte degli arrivi. Matteo Vignaroli e Davide Grillo possono quindi già essere considerati degli interpreti rossoblù. In attesa delle ufficialità relative alle date della nuova stagione le formazioni di Seconda Categoria non stanno dunque perdendo tempo: quello della prossima annata si prospetta come uno dei campionati più agguerriti visti negli ultimi anni.