Camogli: Banca del Tempo, serata sull’Association Cooperative Puzel

Da Giulia Pirchi, presidente della Banca del Tempo di Camogli

La Banca del Tempo di Camogli vi invita a partecipare, mercoledì 17 agosto alle ore 21 presso il ridotto del Teatro Sociale g.c., alla proiezione del documentario che ha come tema l’attività, in Burkina Fasu, dell’ACP (Association Cooperative Puzel).

Sarà presente la fondatrice Kumonidioko Mankenda Clementina.

Tale associazione ha come scopo quello di aiutare donne e bambini abbandonati o in difficoltà e dare loro una possibilità d’indipendenza e un futuro migliore.

Rimarrete stupiti dal verificare quante iniziative e attività siano possibili con le nostre donazioni!

» leggi tutto su www.levantenews.it