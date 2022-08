Camogli e una scuola in Burkina Faso; il sogno di Clementina è diventata realtà

Da qualche giorno è presente nel nostro territorio Mankenda Kumonidioko per tutti semplicemente Clementina. Molti la conoscono per il suo legame con Renzo Bez, indimenticabile musicista e insegnante capace di attrarre l’affetto e la stima di molti amici, collaboratori, colleghi, studenti ed ex studenti. Decine e decine di persone che hanno sostenuto lui e la sua famiglia durante la malattia di Renzo, alternandosi giorno e notte in turni per curare, leggere, suonare, cucinare, in una parola mettere a disposizione il proprio tempo. Alla fine di questo percorso di grande intensità emotiva, sua moglie Silvia ha raccontato la loro storia di vita in un libro intitolato “L’uomo dal cuore bambino” e Clementina ha intitolato proprio a Renzo Bez una scuola in Burkina Faso.

Vuoi parlarci di te e del motivo che ti lega a Camogli? “Mi presento: sono Mankenda Kumonidioko (Clementina per gli italiani) di origine congolese e di nazionalità italiana, e sono la fondatrice della Garderie Sociale Renzo Bez in Burkina Faso. La Garderie Sociale è intitolata al vostro caro concittadino Renzo Bez che ne è stato il primo finanziatore ed entusiastico sostenitore, ma ha ricevuto l’aiuto di tutta la comunità di Camogli.

La moglie e gli amici di Renzo, la parrocchia e il gruppo del Dragun mi hanno accolto nelle loro case e nei loro locali, hanno raccolto oggetti per la scuola e offerte in denaro… in poche parole mi hanno fatto sentire a casa!”.

» leggi tutto su www.levantenews.it