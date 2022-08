Carceri liguri, Sappe: “A Ferragosto due aggressioni agli agenti, situazione non più tollerabile”

Liguria. “Neppure a Ferragosto c’è stata una tregua nelle carceri liguri e ancora una volta il sangue e la violenza hanno contraddistinto una ordinaria giornata di follia nei penitenziari di Marassi e Sanremo”. La denuncia è del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, per voce del Segretario nazionale ligure Michele Lorenzo.

“A Marassi un detenuto tunisino, al rifiuto di cambiare cella, ha colpito l’agente di Polizia Penitenziaria di servizio al volto. Solamente l’intervento di altro personale ha evitato il peggio ed il detenuto è stato posto in isolamento. Aggressione avvenuta a sole 24 ore dall’ultimo episodio”, segnala Lorenzo. “Nel carcere di Valle Armea, a Sanremo, un detenuto italiano, contraddistinto come psichiatrico, anche qui per un banale rifiuto ad una sua richiesta, ha tentato di aggredire il personale di Polizia di servizio con un acuminato vetro prelevato dalla finestra. Si è dovuto attendere il richiamo in servizio di altro personale per poter ricondurre la calma all’interno dei reparti detentivi”.

