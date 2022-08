Carnevali storici, il Comune di Loano riceve dal ministero 18mila euro di contributo

Loano. Il Ministero della Cultura ha nuovamente assegnato al Comune di Loano un finanziamento nell’ambito dell’avviso pubblico relativo ai “carnevali storici” a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo. Il contributo ammonta a poco più di 18 mila euro e sarà utilizzato per implementare l’organizzazione del Carnevalöa.

Dall’amministrazione Lettieri fanno notare che in tutta Italia sono 53 i “carnevali storici” che hanno ottenuto il contributo del Ministero: il fatto che il Carnevalöa sia stato inserito nel novero di quelli meritevoli di finanziamento conferma ancora una volta l’importanza turistica e culturale di una delle manifestazioni simbolo della città dei Doria, un appuntamento che, nonostante sia ultracentenario, non stanca mai e continua ad essere tra i più attesi da turisti e residenti, in ogni stagione dell’anno. Il contributo, spiegano ancora da Palazzo Doria, è stato ottenuto grazie al lavoro e all’impegno degli uffici comunali, supportati dai membri del direttivo di Vecchia Loano (l’associazione che organizza il carnevale) che hanno reperito e fornito la documentazione storica e gli altri materiali necessari alla predisposizione della pratica: a tutti loro va il ringraziamento dell’amministrazione loanese.

