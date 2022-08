Dal Paloma al Pisco Sour, tutti i cocktail dell’estate 2022

Molti di voi sono in vacanza e finalmente possono attendere il sole che tramonta all’orizzonte, per sedersi in un bel locale vista mare (o lago, o montagna, o ciò che preferite) e ordinare un drink corroborante: un cocktail che rinfreschi, ma che sia anche l’inizio di una serata all’insegna del piacere.

Nel momento della scelta, però, scatterà in molti di voi, l’effetto pizza: leggerete la carta dei drink da cima a fondo, ma con l’alto rischio di ordinare un qualcosa che conoscete bene, una sorta di zona di confort degustativa che, però, vi priva di nuove sensazioni ed emozioni.

» leggi tutto su www.genova24.it