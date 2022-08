Elezioni 2022, il ritorno Lorenzo Basso: “Sono a disposizione, industria e azzardo le mie battaglie”

Liguria. Dove eravamo rimasti? Al 2018. Lorenzo Basso, esponente del Pd – iscritto da sempre allo storico circolo di Sampierdarena – uno dei lettiani di ferro del partito in Liguria, al tempo aveva finito i suoi cinque anni da deputato ma non era stato premiato dalla gestione allora renziana. Niente secondo giro per lui che mise un po’ da parte, ma mai del tutto, la militanza attiva per tornare a dedicarsi alla sua azienda di informatica.

La direzione nazionale del Pd che si è tenuta la notte di Ferragosto, in un certo senso, gli ha restituito con gli interessi quello che non gli aveva dato cinque anni fa. Basso, 46 anni, sposato, tre figli, ex scout, residente a Cogoleto, sarà il capolista del Pd nel proporzionale per il Senato in Liguria. Dietro di lui Cristina Lodi, consigliera comunale, esponente di Base Riformista, e Giancarlo Furfaro, coordinatore di Articolo Uno in Valpolcevera.

