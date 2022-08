Giulio Maggiore è della Salernitana, finisce una storia spezzina

Il futuro è ancora tutto da scrivere ma il presente ha il sapore amaro di un addio che sembrava impossibile. Il finale di una storia tutta spezzina che oggi segna la partenza di Giulio Maggiore – da pochi minuti ufficialmente della Salernitana – che lascia la maglia della sua città, e la fascia da capitano, dopo 188 presenze, molte delle quali da protagonista anche nelle ultime due stagioni di Serie A, dove era arrivato insieme ai compagni la notte di quel 20 agosto 2020 rimasto sulla pelle e sui cuori di un’intera città. Le pagine più belle di una vicenda che nelle ultime settimane aveva raccontato invece di una separazione praticamente fatta, con il passaggio al Torino poi sfumato, l’interessamento dei campani e la rottura definitiva sancita poco prima di Spezia-Como. Oggi invece la separazione fra Giulio Maggiore e la squadra della sua città assume i crismi dell’ufficialità nei comunicati dei due club.

“L’U.S. Salernitana 1919 – si legge sul sito dove il giocatore posa già con la nuova maglia – comunica di aver raggiunto l’accordo con lo Spezia Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ’98 Giulio Maggiore. Il calciatore, che si è legato al club granata fino al 2026, indosserà la maglia numero 25”. Ufficialità e saluti di rito anche sul sito aquilotto: “Spezia Calcio rende noto di aver ceduto a titolo definitivo alla US Salernitana 1919, le prestazioni sportive del centrocampista Giulio Maggiore. Il Club ringrazia il giocatore spezzino, protagonista in maglia bianca per 188 volte, tra i grandi artefici della storica promozione in Serie A e delle meravigliose salvezze ottenute nelle ultime due stagioni. A Giulio vanno i migliori auguri per il prosieguo della propria carriera”.

