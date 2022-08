Sono 313 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria accertati nelle ultime 24 ore grazie a 2.557 tamponi molecolari e antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla provincia di residenza delle persone testate: Imperia 46, Savona 74, Genova 142, La Spezia 51. Il bollettino odierno riporta anche due decessi avvenuti fra il 12 e il 14 agosto a Villa Scassi di Genova, che portano a 5.494 il numero delle vittime liguri da inizio pandemia, 631 delle quali nello Spezzino dove attualmente i casi attivi sono 1.846 su 13.515.

Sul fronte ospedaliero si registra un incremento di 18 ricoverati, per un totale di 376 letti occupati, 8 dei quali in terapia intensiva. Lieve calo invece per quanto riguarda lo Spezzino dove gli ospedalizzati sono 48 (-1) tutti in media intensità.

Nelle ultime 24 ore infine sono guarite 510 persone per un numero complessivo di 531.346 da inizio emergenza.

L’articolo Guariti oltre 530mila liguri da inizio pandemia, aumentano i ricoverati in Liguria proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com