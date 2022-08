Il ciclista monegasco Victor Langellotti conquista l’ottava tappa del Giro del Portogallo 2022

Principato di Monaco. Il ciclista monegasco Victor Langellotti ha conquistato l’ottava tappa del Giro del Portogallo 2022 tra Viana do Castelo e Fafe. Il corridore, che veste la maglia dell’Uci ProTeam Burgos BH, è il primo ciclista monegasco a conquistare una tappa da professionista.

A fare i complimenti allo sportivo monegasco è stato anche Stéphane Valeri, presidente del consiglio nazionale: «Questa è una performance storica per il ciclismo di Monaco! In linea con gli ottimi risultati raggiunti dai nostri atleti negli ultimi mesi, Victor, figlio di Umberto Langellotti, presidente della Federazione ciclistica monegasca e ragioniere del Consiglio Nazionale, si è distinto per la prima volta tra i professionisti, dopo più di 4 ore di sforzi. Un grande bravo a lui e tanti auguri per il proseguimento della sua carriera».

