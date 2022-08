L’appello del Circolo Pertini: “Campagna elettorale contro destra, evitare fuoco amico a sinistra”

Appello elettorale del Circolo Pertini di Sarzana

Chi scrive sono gli iscritti al Circolo culturale “Alessandro Pertini” (nella foto, il presidente Nicola Caprioni, ndr), un’associazione apartitica ma non apolitica costituitasi recentemente nel levante ligure e che riconosce nei valori di sinistra l’espressione della propria ragione d’essere.

Siamo decisamente preoccupati per il panorama che temiamo si possa configurare in occasione delle imminenti elezioni: è un’ipotesi tutt’altro che remota il fatto che per la prima volta nella storia repubblicana la destra peggiore che si possa immaginare dal dopoguerra a oggi vinca le elezioni e raggiunga la maggioranza dei 2/3 dei parlamentari.

Questo scenario, già di per sé grave, si configura in tutta la sua drammaticità in quanto i numeri raggiunti le consentirebbero, per esempio, di modificare la Costituzione senza referendum confermativo, misura che sicuramente metterebbero in atto con gravissime conseguenze sulla nostra preziosa ma quanto mai fragile democrazia.

Questo non è un semplice timore ma, alla luce delle leggi ad personam promulgate dagli stessi politici che corriamo il rischio di far eleggere nuovamente, è uno scenario decisamente verosimile.

È oltremodo agghiacciante che questa politica sovranista, portatrice di quei disvalori fascisti che tanto sono stati combattuti dai nostri partigiani, possa mettere mano a quella che è la colonna portante della nostra democrazia. Questa destra non deve oltraggiare la memoria dei padri costituenti che tanto si sono battuti per regalarci quella che è, a oggi, una reale espressione di democrazia, sicuramente perfettibile ma non certo per mano di chi si connota orgogliosamente e profondamente antidemocratico (si veda la loro costante battaglia contro diritti civili acquisiti da tempo nel resto d’Europa).

Stante la gravità di quanto potrebbe accadere dal prossimo 25 settembre la scrivente associazione evidenzia l’urgenza e la necessità di opporsi strenuamente a questa prospettiva, utilizzando tutte le risorse politiche, associative e culturali di cui la sinistra e i progressisti dispongono.

A complicare le cose c’è una pessima legge elettorale – da modificare da tempo immemore – e un improvvido taglio dei parlamentari che non ci consentirà, tra le altre criticità, di essere rappresentati in maniera capillare (altra minaccia alla democrazia).

Sarebbe stata necessaria l’unità di tutti i progressisti, come ci viene ricordato da alcuni dei momenti più gravi della nostra storia. Unità che sarebbe stata utile anche per incidere sull’astensionismo, fenomeno molto serio per tentare di scuotere il quale sarebbe occorso un atto di coraggio e generosità. Purtroppo così non è stato.

Pertanto, le donne e gli uomini della scrivente associazione lanciano un appello a tutte le associazioni e forze politiche e sociali in indirizzo, affinché vengano promosse tutte le azioni possibili, tra cui la convocazione di un apposito tavolo, intese a perseguire un campagna elettorale contro la destra, che eviti il fuoco amico, preparando quell’unità tra tutte le altre forze di sinistra e il Movimento 5 Stelle, di cui all’indomani delle elezioni vi sarà comunque bisogno.

Contemporaneamente ravvediamo un vulnus notevole in questa campagna elettorale avente come unico scopo quello di disinnescare la terribile minaccia della vittoria della destra (vittoria che si fa sempre più certa ogni volta che viene paventata, quasi come una profezia che si autoavvera) senza parallelamente esplicitare un programma che richiami alla giustizia sociale, misura che potrebbe finalmente condurre a quel riavvicinamento della base, di cui l’astensionismo alle elezioni è il sintomo più evidente.

