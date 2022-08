“Lerici Music Festival pronto per le più grandi sfide a livello internazionale”

Stefano Pietrodarchi, concerto conclusivo del Lerici Music Festival 2022. Foto di Fabio Gianardi

Con l’acclamato concerto dello scorso 14 agosto, segnato dall’atteso ritorno sul palco del bandoneon di Mario Stefano Pietrodarchi, si è conclusa l’edizione 2022 de Lerici Music Festival, dedicata al bicentenario della morte di Percy Bysshe Shelley. Oltre duemila le presenze registrate dalla kermesse, partita il 22 luglio scorso. «Questa edizione del festival – il commento del maestro Gianluca Marcianò, direttore artistico della manifestazione – è stata, decisamente, ricca di soddisfazioni: la presenza di grandissime star internazionali come Sir Bryn Terfel, Alison Balsom e Christian Blackshaw ci ha regalato momenti straordinari, unici; tre orchestre ICO di grande prestigio sono state per la prima volta ospiti a Lerici – Orchestra Filarmonica Toscanini di Parma, Orchestra della Toscana ed Orchestra della Magna Grecia assieme alla sua giovanile -, grandi collaborazioni con il Teatro dell’Opera Giocosa di Savona, la Jazz Big Band del Tigullio, insieme a nomi prestigiosi per i concerti solistici e la musica da camera, tra cui Francesca Dego, Adrian Brendel, Elly Suh, Timothy Ridout, Costanza Principe, Miriam Prandi, Martina Biondi. Serate speciali con Melinda Hughes e Carly Paoli che hanno arricchito la varietà della nostra offerta artistica. Il pubblico sta diventando sempre più assiduo e appassionato. Un’atmosfera internazionale, in cui gli artisti si incontrano e condividono emozioni, tra loro e con il pubblico stesso, dentro e fuori dal Teatro all’Aperto della Rotonda Vassallo. Luogo, quest’ultimo, che ha garantito una presenza forte del Festival nel centro di Lerici, con il mare ed il Castello sullo sfondo, a rendere il tutto davvero suggestivo. Finalmente posso dire che abbiamo un festival pronto per le più grandi sfide a livello internazionale. Si può fare ancora moltissimo, ovviamente, ma la base di partenza stabilita quest’anno è davvero importante. La soddisfazione più grande viene anche dal riconoscimento del Ministero della Cultura che porta il Festival all’interno del FUS – Fondo Unico per lo Spettacolo – triennale, giusto premio per il grande lavoro della nostra squadra».

