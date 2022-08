Missing Film Festival Estate, domani l’inaugurazione nelle arene ‘Cinema in villa’ e ‘Sampierdestate’

Genova. Da mercoledì 17 agosto a venerdì 16 settembre si svolgerà a Genova nelle arene estive “Cinema in Villa” (via Bologna 21, quartiere di San Teodoro) e “Sampierdestate” (via Carlo Rolando 15, quartiere di Sampierdarena) il Missing Film Festival Estate, la versione estiva della manifestazione culturale sul cinema giovane e indipendente che il C.G.S. Club Amici del Cinema organizza in autunno da oltre trent’anni.

L’iniziativa – curata dal C.G.S. Club Amici del Cinema in collaborazione con ACEC Liguria, FICE e con il sostegno del Comune di Genova nell’ambito di “Genova città dei festival” – prevede dodici appuntamenti con il cinema fuori dal circuito “mainstream”: esordi, film indipendenti, cinematografie “extra”, documentari e classici restaurati.

