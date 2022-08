Natale: “Oltre 6 milioni per le esternalizzazioni, altro che boom di assunzioni in Asl5”

“Basta non conteggiare gli Oss di Coopservice tra i lavoratori che hanno cessato di operare per l’ASL5 per far apparire un saldo positivo di assunzioni nei primi sei mesi del 2022. Invito tutti coloro i quali hanno a cuore davvero la sanità pubblica a leggere con spirito di analisi i numeri contenuti nella relazione che accompagna il fabbisogno del personale nell’azienda sanitaria spezzina. Di questo hanno bisogno i cittadini, non di una propaganda che cozza con la realtà”. Lo dice Davide Natale, consigliere regionale del Partito Democratico, dopo aver analizzato il documento approvato recentemente e valido per il prossimo triennio.

“Se 63 sono i dipendenti cessati, a fronte di 197 assunti, è perché nelle assunzioni sono conteggiati, ovviamente, i nuovi Oss (126) – spiega Natale -. Nelle cessazioni non sono però conteggiati gli OSS che non lavorano più per l’ASL 5, perché frutto di un appalto. Si tratta di 159 operatori, ovvero ben più dei nuovi entrati”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com