Millesimo. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A6, nel tratto tra Millesimo e Ceva, verso Torino.

Secondo quanto appreso, intorno alle 17.00, la conducente di un’auto, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro il guard rail. La donna è stata soccorsa da vigili del fuoco, militi e pubblica assistenza, oltre al 118.

» leggi tutto su www.ivg.it