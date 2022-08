Politiche 2022, ecco le liste Pd in Liguria: Vazio “da confermare”, unica savonese è Aurora Lessi”

Liguria. Si è conclusa quasi all’una di notte la direzione del Partito Democratico riunita al Nazareno per approvare le candidature da presentare alle elezioni politiche del 25 settembre. Liste ormai definite, quindi, anche per la Liguria, sebbene restino da compilare alcuni spazi e non ci sia ancora l’ufficialità sui nomi scelti per i collegi uninominali.

Nel collegio proporzionale della Camera, in cui saranno eletti in tutto 6 deputati per effetto della riforma, il capolista sarà lo spezzino Andrea Orlando, già ministro del Lavoro nel governo Draghi. Poi sono certi i nomi di Valentina Ghio, segretaria regionale del partito e sindaca di Sestri Levante, e Alberto Pandolfo, consigliere comunale a Tursi ed ex segretario provinciale. A rappresentare il Ponente ci sarà Aurora Lessi, consigliera comunale di Savona. Da definire le altre due pedine.

Per il Senato riecco Lorenzo Basso, già deputato nella precedente legislatura, che correrà stavolta come capolista. E poi un’altra genovese, Cristina Lodi, rieletta a giugno in Consiglio comunale, e Giancarlo Furfaro, coordinatore di Articolo Uno in Valpolcevera. Nel collegio proporzionale saranno eletti a Palazzo Madama tre senatori tra tutte le forze politiche.

