Politiche 2022, il centrodestra punta al bottino pieno in Liguria: ecco i candidati “blindati”

Genova. Mentre nel Pd infuriano le polemiche sulla composizione delle liste e nel M5s c’è attesa per l’esito del voto delle parlamentarie online, nel centrodestra ligure si lavora dietro le quinte per chiudere la partita delle candidature. E, soprattutto, per spartirsi una torta molto ghiotta, quella dei collegi uninominali, che la coalizione ambisce a divorare totalmente alla luce dei sondaggi molto favorevoli. Allo stesso tempo i partiti puntano a blindare le proprie punte di diamante collocandole in cima alle liste della quota proporzionale. Il tutto in una logica di equilibri – politici ma anche di genere – che va ben oltre i confini regionali.

Anzitutto il punto della situazione: non c’è ancora nulla di ufficiale. La Lega presenterà questa sera alla segreteria nazionale di Milano la rosa dei 24 nomi da cui usciranno i candidati alla Camera e al Senato. Il deposito delle liste a Roma è previsto per il 21 agosto, un giorno prima della scadenza. I candidati di Fratelli d’Italia “sono a Roma e mi comunicheranno le liste nei prossimi giorni”, si limita a riferire il coordinatore regionale Matteo Rosso. Anche Forza Italia è in attesa di un via libera che arriverà direttamente da Silvio Berlusconi. Per Giovanni Toti, presidente ligure e leader di Italia al Centro, la questione è ancora più complicata, sia perché la lista Noi moderati riunisce ben quattro forze politiche (ciascuna con le proprie rivendicazioni sul territorio nazionale) sia perché nel puzzle rientra anche la giunta regionale.

