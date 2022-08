Rapallo: grave incidente sulla strada (bloccata) del Santuario

Poco prima delle 19 a Rapallo, lungo la tortuosa e stretta via San Maurizio di Monti che porta al santuario di Montallegro (e in Fontanabuona), si è verificato un grave incidente stradale. Sul posto con Tango2 la Croce Bianca di Rapallo e i Volontari del soccorso di Sant’Anna. Tre i feriti inizialmente tutti in codice rosso, due poi derubricati in codice giallo. Per tutti trasporto al pronto soccorso di Lavagna. La circolazione è stata bloccata a lungo creando disagi in quanto non esistono percorsi alternativi. Presenti polizia urbana e carabinieri per definire dinamica e responsabilità.

