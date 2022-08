Rapina in gioielleria a Ceparana, i Carabinieri arrestano il secondo bandito e la basista

I Carabinieri della Compagnia di Sarzana, a coronamento delle attività investigative relative alla rapina in una gioielleria di Ceparana avvenuta a gennaio, hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dall’Autorità Giudiziaria spezzina, una donna e un uomo, ritenuti rispettivamente la basista e il secondo rapinatore. Il primo presunto rapinatore era infatti stato già arrestato lo scorso mese di marzo.

I fatti risalgono al 21 gennaio, quando a Ceparana un gioielliere, mentre si stava apprestando a chiudere la sua attività, veniva affrontato da due uomini travisati e con le armi in pugno, che dopo avergli puntato la pistola ed avere esploso alcuni colpi in aria a scopo intimidatorio, si erano fatti consegnare gioielli e orologi per il valore di oltre trecentomila euro. La vittima, a causa delle percosse subite, era stata anche ricoverata in ospedale.

