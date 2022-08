Savona Calcio, l’era Frumento inizia tra fedelissimi e conferme: spiccano Vittori e Vallerga

Nella bucolica cornice del Santuario di Savona inizia a germogliare il Savona made in Ermanno Frumento. Oggi, c’è stata una prima presa di contatto con alcuni membri della rosa. Domani, invece, si inizia a sudare in vista di una stagione in cui l’imperativo è vincere.

“Lavori in corso” è il cartello perfetto per descrivere la fase che sta vivendo il Savona. Tuttavia, vi sono già alcuni punti fermi. Sono i fedelissimi di Frumento Daniele Di Roccia (centrocampista e difensore già lo scorso anno al Savona) e gli ex Veloce Marco Rapetti (attaccante), Daniele Vallerga (centrocampista) e Nicolò Apicella (difensore passato al Savona sotto la gestione Mordeglia). Rimarranno con ogni probabilità in biancoblù anche Carlo Porta (portiere), Fabio Fancellu (esterno), Matteo Esposito (esterno), Ibrahim Sabally (centrocampista), Divine Fonjock (centrocampista) e Youri Vittori (attaccante).

