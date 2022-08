Si ribalta con l’autocarro sulle alture di San Quirico, domani l’autopsia: sui social in tanti ricordano “il ragazzo del trattore”

Genova. Sarà eseguita domani dal medico legale Lucrezia Mazzarella l’autopsia sul corpo di Christopher Osoyoba, il 26enne morto sabato mentre effettuava alcuni lavori con un autocarro all’interno dell’agriturismo Colture di casa sopra via San Quirico in Valpolcevera.

Il giovane è stato trovato morto lungo il pendio a circa 20 metri dal mezzo ribaltato ma la dinamica non è ancora chiara: il 26enne potrebbe aver eseguito una manovra errata su una strada molto impervia, oppure essere stato vittima di un malore o ancora, potrebbe essere stato il mezzo ad avere un’avaria.

Per questo il sostituto procuratore Giovanni Arena ha disposto il sequestro dell’autocarro su cui gli ispettori della Asl dovranno eseguire una perizia ma al momento non sono ancora riusciti a trovare il modo per rimettere l’autocarro in strada in sicurezza. Per questo nelle prossime ore la Procura chiederà una consulenza ai vigili del fuoco.

