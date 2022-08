Si sente male in acqua, 74enne muore a Levanto

Immagine di repertorio

Erano le 11 circa di questa mattina quando un uomo di 74 anni, proveniente dalla Toscana, è stato soccorso a Levanto dopo che aveva accusato un malessere in mare, andando poi in arresto cardio respiratorio. Sul posto sono intervenuti automedica Delta 3 del 118 con a bordo medico e infermiere, ambulanza della Croce rossa di Levanto con infermiere del 118 a bordo, una ambulanza della Croce rossa di Levanto con ulteriore supporto sanitario. Sono inoltre intervenuti i Carabinieri di Levanto e personale della Capitaneria di Porto. Il personale sanitario del 118 per circa un’ora ha praticato al 74enne le manovre di rianimazione, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare e l’uomo è deceduto sul posto.

